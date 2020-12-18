Телеканал ТНТ закрывает "Дом-2"

Телеканал ТНТ завершает показ реалити-шоу "Дом-2", которое транслировали 16 лет, сообщает ТАСС.

Большой двухчасовой финал шоу выйдет 30 декабря. Слот проекта, стартовавшего в 2004 г. заменит линейка из пяти программ в жанре стендап.

По данным издания, решение о закрытии шоу связано с изменением телевизионного пространства и роста конкуренции. Чтобы оставаться востребованными у зрителей, ТНТ сфокусируется на том, что составляет уть его бренда - сериалы и юмор. Все остальное должно уйти.

За время существования реалити на нем побывало несколько тысяч участников со всего мира, на проекте сыграли около 30 свадеб, родились 14 детей. Среди ведущих шоу - Ксения Собчак, Ксения Бородина и Ольга Бузова. Среди известных участниц - Алена Водонаева, Виктория Боня, Нелли Ермолаева и другие.

Отметим, что telegram-канал Mash сообщает, что речь идет не совсем про полное закрытие. А про смену формата. История про закрытие — часть рекламной стратегии. По данным канала, Виктория Боня рассказала, что ее уже позвали на съемки шоу в феврале.