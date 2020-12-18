Набиуллина согласилась, что индекс инфляции Росстата не всегда отражает реальность

Глава Банка России Эльвира Набиуллина согласилась с тем, что текущая методология расчета индекса инфляции Росстата может не учитывать некоторые изменения, произошедшие в этом году. При этом она отметила, что методики у Росстата международные, и в других странах ситуация аналогична.

"Динамично меняется структура потребления. Это [изменение метолологии] требует дополнительной дискуссии. Чтобы росстатовский индекс реально отражал, надо вводить изменения, если это необходимо. Например, по словам Набиуллиной, можно обсудить включение в индекс цены на недвижимость и аренду.