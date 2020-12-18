18 Декабря 2020
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Экономика В России Москва
киоск (2019) | Фото: Накануне.RU

Набиуллина согласилась, что индекс инфляции Росстата не всегда отражает реальность

Глава Банка России Эльвира Набиуллина согласилась с тем, что текущая методология расчета индекса инфляции Росстата может не учитывать некоторые изменения, произошедшие в этом году. При этом она отметила, что методики у Росстата международные, и в других странах ситуация аналогична.

"Динамично меняется структура потребления. Это [изменение метолологии] требует дополнительной дискуссии. Чтобы росстатовский индекс реально отражал, надо вводить изменения, если это необходимо. Например, по словам Набиуллиной, можно обсудить включение в индекс цены на недвижимость и аренду.

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Набиуллина согласилась, что индекс инфляции Росстата не всегда отражает реальность

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Теги: эльвира набиуллина, росстат, индекс инфляции



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