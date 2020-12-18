18 Декабря 2020
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Экономика В России Москва
Эльвира Набиуллина (2020) | Фото: duma.gov.ru

Внедрение цифрового рубля не повлияет на ставки – ЦБ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, как идет обсуждение возможности введения цифрового рубля. По ее словам, есть если не сопротивление, то непонимание. Например, есть мнение, что появление цифрубля может повлиять на ставки.

"Мы сейчас продолжаем обсуждать возможность внедрения цифрового рубля, обсуждаем с банками. Конечно, мало кто любит изменения. Но мы сейчас в структурном профиците ликвидности, и ситуация не изменится в ближайшее время", - сказала глава регулятора.

Она отмечает, что внедрение цифрубля будет плавным, люди и бизнес будут привыкать к нему, и на ставки это не повлияет. Набиуллина заметила, что многие не понимают принципов работы денежно-кредитной политики и того, как может отразиться появление цифрового рубля. Она подчеркнула, что надо будет заниматься разъяснениями.

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Внедрение цифрового рубля не повлияет на ставки – ЦБ

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Теги: цифровой рубль, цифровая валюта, цб, эльвира набиуллина



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