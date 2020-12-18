Ямальские спасатели эвакуировали заболевшего младенца из чума

Ямальские спасатели и врачи помогли заболевшему младенцу с фактории Порц-Яха, сообщили Накануне.RU в "Ямалспас".

Ребенку стало плохо в чуме. Вертолет не смог добраться до места из-за нулевой видимости. После этого на помощь ребенку направились ярсалинские ямалспасовцы. Дорогу до фактории - около 50 километров, прокладывали снегоходы, а уже за ними шел трэкол.

В чуме ребенка осмотрел фельдшер и оказал первую помощь. Младенца доставили в ярсалинскую больницу. Ему был поставлен диагноз ОРВИ и сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.