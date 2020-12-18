18 Декабря 2020
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Дом на ул. Карла Либкнехта, 40 (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге ликвидируют часть сада Вайнера ради постройки нового зала филармонии

При строительстве нового зала свердловской филармонии не будет сохранен весь сад имени Вайнера. Об этом свидетельствуют результаты общественных обсуждений, опубликованных на сайте мэрии Екатеринбурга.  Как передает корреспондент Накануне.RU деревья не будут сохранены из-за конструктивистских особенностей размещения нового здания филармонии и из-за нормативных параметров.

Однако, оставшаяся часть сада будет благоустроена, а на парковках в районе улиц Карла Либкнехта, Клары Цеткин и Тургенева появятся зеленые насаждения.

Отметим, что часть горожан отмечало несоответствие архитектурного облика здания представленному проекту. В городской администрации это опровергли.

«Были учтены проекты охранных зон объектов культурного наследия. Фасад по улице Вайнера, примыкая к объекту «Гостиница В.Я. Атаманова» повторяет характер пропорций и элементов исторического здания», -  гласит документ.

 

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В Екатеринбурге ликвидируют часть сада Вайнера ради постройки нового зала филармонии

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Теги: сад Вайнера, Екатеринбург, филармония



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