Ямальских нефтяников оштрафовали на 127 миллионов

На Ямале предприятия, допустившие разливы нефти, оштрафованы на 127 млн руб. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

В 2019 г. природоохранная прокуратура выявила многочисленные нарушения законодательства об охране окружающей среды, о промышленной безопасности. Было выявлено 89 фактов загрязнения окружающей среды нефтесодержащей жидкостью. Теперь, помимо штрафа, предприятиям придется выполнить работы по рекультивации земель.

"На настоящий момент все судебные решения по заявленным в 2019 году искам прокурора исполнены в части взыскания вреда окружающей среде от нефтеразливов. В бюджет поступило 127 млн рублей. Исполнение решений судов в части проведения комплекса работ по рекультивации остается на контроле природоохранной прокуратуры", - говорится в сообщении.