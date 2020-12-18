Инфляцию не удалось удержать в рамках 4% - Центробанк

Центробанку России не удалось удержать инфляцию в пределах заветных 4%, хотя еще в октябре такие прогнозы регулятором высказывались. В новом же релизе, посвященном сохранению ключевой ставки на отметке 4,25%, говорится, что инфляция по итогам года составит 4,6-4,9%.

"В ноябре годовая инфляция увеличилась до 4,4% (после 4,0% в октябре), и, по оценке на 14 декабря, она составила 4,7%. Показатели текущего темпа роста потребительских цен, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, в ноябре также выросли и находились вблизи 4% в годовом выражении", - говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

При этом регулятор не теряет надежды, что хотя бы в 2021 году инфляция удержится в пределах 4%.

Среди факторов роста инфляции в Центробанке называют, например, дефицит рабочей силы и "проявление вторичных эффектов, связанное с ростом инфляционных ожиданий".

В Банке России считают, что снижение ВВП в третьем квартале может составить около 4%.

Оптимизм ЦБ удивляет. Например, в релизе содержится такая фраза: "Весной 2021 года ожидается устойчивое возобновление роста российской экономики по мере нормализации ситуации с заболеваемостью".