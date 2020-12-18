18 Декабря 2020
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Общество Свердловская область В России
Пресс-конференция Владимира Путина (2020) | Фото: youtube.com/RT

Родители 500 тысяч свердловских детей получат обещанные Путиным "новогодние" выплаты

На Среднем Урале родителям почти 500 тысяч детей будет перечислена единовременная выплата, о которой Владимир Путин рассказал на пресс-конференции в четверг. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, соответствующий указ президент России подписал 17 декабря. Родители, усыновители, опекуны и попечители детей до 7 лет включительно получат выплату к Новому году, которая составит пять тысяч рублей на каждого ребенка в семье.

Как пояснили в отделении Пенсионного фонда РФ по Свердловской области, деньги получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет. Особенностью станет то, что она будет выплачена по принципу "социального казначейства": за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе принятых весной и летом решений о перечислениях на детей.

пластиковые карты, кредитки, кредитные карточки(2019)|Фото: Накануне.RU

Таким образом, родителям, усыновителям и опекунам, которые в этом году получили ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей от трех до 16 лет, дополнительная выплата будет предоставлена в декабре автоматически. Подавать новое заявление не нужно.

"Заявление понадобится только в том случае, если ребенок в семье появился после 1 июля, либо родители в течение года не обращались ни за одной из выплат на детей, которые предоставляются Пенсионным фондом. В этом случае родителям необходимо указать в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. На это есть больше трех месяцев – соответствующие заявления принимаются до 1 апреля. Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт или изменен банковский счет", - отметили в отделении ПФР по Свердловской области.

Коллаж, флаг России, общество(2020)|Фото: Накануне.RU

Подать заявление на выплату можно в "Личном кабинете" на портале Госуслуг или в клиентских службах Пенсионного фонда.

В июле этого года ПФР уже предоставлял российским семьям аналогичную единовременную выплату на детей до 16 лет. Она оформлялась полностью автоматически без участия родителей и стала первой проактивной мерой в стране, оказанной в таком большом масштабе и за такое короткое время.

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Родители 500 тысяч свердловских детей получат обещанные Путиным "новогодние" выплаты

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Теги: Путин, дети, выплаты, Свердловская область



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