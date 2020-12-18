В России снова близкая к рекордной суточная смертность от коронавируса – не стало 611 человек

За последние сутки в России выявлено 28 552 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 18% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 611 летальных исходов (больше было только один раз – 11 декабря умерло 613 человек). За сутки в России полностью выздоровело 26 093 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 791 220 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 49 762 летальных исхода, выздоровело 2 228 633 человека.