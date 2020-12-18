В России снова близкая к рекордной суточная смертность от коронавируса – не стало 611 человек
За последние сутки в России выявлено 28 552 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 18% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 611 летальных исходов (больше было только один раз – 11 декабря умерло 613 человек). За сутки в России полностью выздоровело 26 093 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 791 220 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 49 762 летальных исхода, выздоровело 2 228 633 человека.
Вот как распределились новые случаи по регионам:
Москва - 6937
Санкт-Петербург - 3757
Московская область - 1485
Нижегородская область - 503
Свердловская область - 402
Архангельская область - 393
Ростовская область - 389
Воронежская область - 388
Псковская область - 375
Вологодская область - 367
Республика Крым - 356
Республика Карелия - 351
Хабаровский край - 341
Красноярский край - 334
Пермский край - 331
Челябинская область - 310
Самарская область - 302
Республика Коми - 287
Ульяновская область - 286
Мурманская область - 282
Иркутская область - 279
Волгоградская область - 278
Забайкальский край - 262
Саратовская область - 262
Приморский край - 240
Омская область - 240
Ставропольский край - 240
Ленинградская область - 235
Тверская область - 233
Кировская область - 228
Ханты-Мансийский автономный округ - 227
Алтайский край - 218
Республика Бурятия - 212
Удмуртская Республика - 212
Новгородская область - 207
Тульская область - 207
Республика Саха (Якутия) - 205
Брянская область - 199
Калининградская область - 198
Пензенская область - 195
Ярославская область - 190
Ямало-Ненецкий автономный округ - 188
Владимирская область - 188
Томская область - 187
Краснодарский край - 187
Курская область - 184
Белгородская область - 182
Астраханская область - 179
Оренбургская область - 179
Республика Хакасия - 178
Ивановская область - 177
Орловская область - 176
Новосибирская область - 171
Калужская область - 170
Тюменская область - 168
Республика Башкортостан - 159
Липецкая область - 157
Кемеровская область - 157
Смоленская область - 154
Республика Дагестан - 152
Тамбовская область - 145
Амурская область - 143
Чеченская Республика - 142
Сахалинская область - 140
Рязанская область - 134
Республика Чувашия - 130
Костромская область - 119
Республика Алтай - 115
Курганская область - 109
Республика Калмыкия - 103
Республика Адыгея - 103
Кабардино-Балкарская Республика - 100
Республика Татарстан - 97
Карачаево-Черкесская Республика - 93
Республика Мордовия - 90
Республика Ингушетия - 89
Республика Северная Осетия-Алания - 87
Республика Тыва - 85
Севастополь - 80
Камчатский край - 78
Республика Марий Эл - 53
Магаданская область - 42
Еврейская автономная область - 29
Чукотский автономный округ - 6
Ненецкий автономный округ - 4