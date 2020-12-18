В России снова близкая к рекордной суточная смертность от коронавируса – не стало 611 человек

18 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Бокс для перевозки COVID-больных в ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

В России снова близкая к рекордной суточная смертность от коронавируса – не стало 611 человек

За последние сутки в России выявлено 28 552 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 18% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 611 летальных исходов (больше было только один раз – 11 декабря умерло 613 человек). За сутки в России полностью выздоровело 26 093 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 791 220 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 49 762 летальных исхода, выздоровело 2 228 633 человека.

Вот как распределились новые случаи по регионам:

Москва - 6937

Санкт-Петербург - 3757

Московская область - 1485

Нижегородская область - 503

Свердловская область - 402

Архангельская область - 393

Ростовская область - 389

Воронежская область - 388

Псковская область - 375

Вологодская область - 367

Республика Крым - 356

Республика Карелия - 351

Хабаровский край - 341

Красноярский край - 334

Пермский край - 331

Челябинская область - 310

Самарская область - 302

Республика Коми - 287

Ульяновская область - 286

Мурманская область - 282

Иркутская область - 279

Волгоградская область - 278

Забайкальский край - 262

Саратовская область - 262

Приморский край - 240

Омская область - 240

Ставропольский край - 240

Ленинградская область - 235

Тверская область - 233

Кировская область - 228

Ханты-Мансийский автономный округ - 227

Алтайский край - 218

Республика Бурятия - 212

Удмуртская Республика - 212

Новгородская область - 207

Тульская область - 207

Республика Саха (Якутия) - 205

Брянская область - 199

Калининградская область - 198

Пензенская область - 195

Ярославская область - 190

Ямало-Ненецкий автономный округ - 188

Владимирская область - 188

Томская область - 187

Краснодарский край - 187

Курская область - 184

Белгородская область - 182

Астраханская область - 179

Оренбургская область - 179

Республика Хакасия - 178

Ивановская область - 177

Орловская область - 176

Новосибирская область - 171

Калужская область - 170

Тюменская область - 168

Республика Башкортостан - 159

Липецкая область - 157

Кемеровская область - 157

Смоленская область - 154

Республика Дагестан - 152

Тамбовская область - 145

Амурская область - 143

Чеченская Республика - 142

Сахалинская область - 140

Рязанская область - 134

Республика Чувашия - 130

Костромская область - 119

Республика Алтай - 115

Курганская область - 109

Республика Калмыкия - 103

Республика Адыгея - 103

Кабардино-Балкарская Республика - 100

Республика Татарстан - 97

Карачаево-Черкесская Республика - 93

Республика Мордовия - 90

Республика Ингушетия - 89

Республика Северная Осетия-Алания - 87

Республика Тыва - 85

Севастополь - 80

Камчатский край - 78

Республика Марий Эл - 53

Магаданская область - 42

Еврейская автономная область - 29

Чукотский автономный округ - 6

Ненецкий автономный округ - 4

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В России снова близкая к рекордной суточная смертность от коронавируса – не стало 611 человек

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети