Украина купит турецкие беспилотники и корветы

Управление оборонной промышленности Турции объявило о продолжении закупок Украиной турецких беспилотников и корветов класса ADA. Такое решение было принято по итогам визита турецкой делегации в Киев, передает "Анадолу".

"Сотрудничество Турции и Украины в оборонной сфере растет. С целью обеспечения нужд ВМС Украины будет построен корвет класса ADA. Кроме того, подписаны соглашения о закупках новой партии ударных БПЛА Bayraktar TB2", - говорится в сообщении управления.

Турецкая сторона отметила, что эти закупки помогут Киеву "укрепить безопасность страны в Черном и Азовском морях".