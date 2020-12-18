Правительство выделит 1 млрд руб. на цифровые конспекты для школьников

Правительство выделило 1 млрд рублей из своего резервного фонда на медиконтент для школьников, говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

В правительстве отмечают, что в 2021 году "все российские школы будут подключены к высокоскоростному интернету".

"Таким образом, все учащиеся независимо от места жительства смогут получить равный доступ к качественным и современным образовательным программам", - отмечают в правительстве.

На этот миллиард планируется закупить цифровые конспекты по всем общеобразовательным предметом с 1 по 11 классы, а также интерактивные обучающие материалы: игры, тесты, виртуальные лаборатории, мультимедийные карты, хрестоматии, архивные и исторические документы. "Это поможет сделать обучение интересным и увлекательным, а главное – будет отвечать запросам современных школьников", - полагают в правительстве.