Назначена исполняющая обязанности ректора пермского медицинского университета

Назначение на должность состоялось после смерти ректора университета, депутата краевого заксобрания Ирины Корюкиной . Она скончалась 7 декабря. По некоторым данным, причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

Исполняющей обязанности ректора Пермского государственного медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера стала проректор по образовательной деятельности Наталия Минаева , сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.





