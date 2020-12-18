Назначена исполняющая обязанности ректора пермского медицинского университета
Исполняющей обязанности ректора Пермского государственного медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера стала проректор по образовательной деятельности Наталия Минаева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.
Назначение на должность состоялось после смерти ректора университета, депутата краевого заксобрания Ирины Корюкиной. Она скончалась 7 декабря. По некоторым данным, причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.
Наталия Минаева - доктор медицинских наук, профессор кафедры педиатрии факультета дополнительного профессионального образования, эксперт Рособрнадзора. Награждена почетным знаком "Отличник здравоохранения".