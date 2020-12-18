СМИ: Авиакомпаниям с "Суперджетами" в парке увеличат субсидии в 2021 году

В 2021 году авиакомпании, в парке которых нет "Суперджетов", получат меньше субсидий, чем перевозчики с SSJ100, следует из перечня субсидируемых региональных маршрутов, утвержденных Росавиацией.

Под региональными маршрутами подразумеваются рейсы, связывающие регионы напрямую, без "залета" в Москву. На эту программу в 2021 году государство выделит 7,7 млрд руб., еще 6,7 млрд руб. дадут региональные бюджеты, пишет РБК.

Издание подсчитало, что в текущем году авиакомпании без "Суперджетов" в парке получили 9,5 млрд руб., а в следующем году получат вдвое меньше – 4,4 млрд руб. Зато эксплуатантам российского среднемагистрального самолета почти вдвое увеличат субсидии (эти переводчики получат около 70% всех субсидий). В Росавиации подтвердили, что большая часть субсидий уйдет компаниям с SSJ100.