Экипаж ледокола "Александр Санников" спас северян, дрейфующих на льдине

Экипаж ледокола "Александр Санников" компании "Газпром нефть" помог дрейфующим на льдине северянам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО.

Инцидент произошел в районе терминала "Ворота Арктики". Местные жители, передвигаясь на снегоходе по льду Обской губы, попали в трещину, из-за чего техника пошла ко дну. Пострадавшим удалось перепрыгнуть на льдину, на которой они провели два часа, пока их не нашли моряки.

На данный момент мужчины находятся под медицинским наблюдением, а в скором времени их вертолетом отправят на берег.