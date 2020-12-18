Экипаж ледокола "Александр Санников" спас северян, дрейфующих на льдине
Экипаж ледокола "Александр Санников" компании "Газпром нефть" помог дрейфующим на льдине северянам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО.
Инцидент произошел в районе терминала "Ворота Арктики". Местные жители, передвигаясь на снегоходе по льду Обской губы, попали в трещину, из-за чего техника пошла ко дну. Пострадавшим удалось перепрыгнуть на льдину, на которой они провели два часа, пока их не нашли моряки.
На данный момент мужчины находятся под медицинским наблюдением, а в скором времени их вертолетом отправят на берег.