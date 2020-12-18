18 Декабря 2020
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Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Переболевших COVID-19 предупредили о постковидном синдроме

Каждый пятый пациент, перенесший коронавирусную инфекцию, сталкивается с постковидным синдромом. Об этом сообщил радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков.

Среди симптомов он отметил общую слабость, проблемы с сердечно-сосудистой и дыхательной системами, обострение хронических заболеваний.

При постковидном синдроме человек не распространяет коронавирус, однако у переболевшего проблемы со здоровьем могут приобрести субхронический или хронический характер.

По словам врача, чем старше человек и чем больше у него хронических болезней, тем больше вероятность, что после выздоровления некоторые нарушения сохранятся.

Ранее биолог заявила о преждевременном старении переболевших коронавирусом. Причем это касается даже у тех, кто переболел коронавирусом в легкой форме, у 70% таких пациентов наблюдалась патология некоторых внутренних органов.

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Переболевших COVID-19 предупредили о постковидном синдроме

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Теги: коронавирус, постковидный синдром



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