18 Декабря 2020
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Ростсельмаш (2020) | Фото: Тюменьагромаш

"Ставим рекорды вместе": Ростсельмаш подводит итоги масштабной программы

Компания Ростсельмаш подводит итоги программы "Ставим рекорды вместе". В ней приняли участие более 2000 лучших механизаторов со всей России, а результаты по разным параметрам можно назвать рекордными.

Программа вызвала небывалый интерес, как у фермеров, так и крестьянских хозяйств, которые работают с техникой Ростсельмаш, на зерноуборочных комбайнах TORUM, RSM 161, ACROS; и тракторах 2000-й серии. Хозяйства активно включались в соревнование с самого первого дня. Среди наиболее активных - Свердловская, Курганская, Новосибирская, Ростовская области, Пермский, Краснодарский, Алтайский края.

Ростсельмаш(2020)|Фото: Тюменьагромаш

Работа механизаторов сравнивалась по производительности на сельхозоперациях и топливной экономичности, ограничений по количеству номинаций и размеру агрофирм не было.

По всем показателям отлично проявили себя тракторы Ростсельмаш, цифры уже называют рекордными. Лучшую производительность демонстрировали хозяйства Саратовской, Самарской, Тамбовской областей, Ставропольского края. В отдельных субъектах результаты операторов тракторов Ростсельмаш превзошли среднерегиональные. Так, ставропольский победитель работал на вспашке с производительностью 4,56 га/ч при среднем по региону 2,5 - 3,5 га. Производительность самарского сельхозпредприятия на севе выше среднерегиональной на 60-80%. В лучшую сторону от средних значений отличаются показатели операторов тракторов Ростсельмаш по экономному расходу топлива. У волгоградского рекордсмена разница достигала 30%. Отличные цифры в Алтайском и Ставропольском краях, Новосибирской, Свердловской, Самарской областях.

На комбайнах лучшие результаты у участников из Белгородской области (КФХ А. Яковлев, TORUM 785 - 42,12 т/час), Омской области (ИП Ю. Неупокоев, ACROS 550 – 28,88 т/час), Кемеровской области (ИП А. Баранов, RSM 161 – 38,4 т/час).

Глава белгородского КФХ Анатолий Яковлев связывает успех с работой техники: "На уборке озимой, яровой, ячменя наш TORUM 785 показал себя отлично: шел на максимально допустимой скорости, невзирая на условия и при этом не увеличивая потерь".

Лучшие в номинациях получат 30 автомобилей LADA 4×4 Urban 3D 2020 года выпуска, а все участники – наборы механизатора. Награды будут вручены до конца этого года.

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"Ставим рекорды вместе": Ростсельмаш подводит итоги масштабной программы

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Теги: Ставим рекорды вместе, Ростсельмаш



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