На Ямале метель блокировала работу аэропортов: сорваны несколько рейсов

Неблагоприятные погодные условия на Ямале скорректировали работу аэропортов Нового Уренгоя и Салехарда.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре на 18 декабря перенесен рейс вертолета Ми-8 авиакомпании "Ямал" по маршруту Новый Уренгой — Красноселькуп. В результате покинуть город не смогли 16 пассажиров.

Вылет рейса Салехард - Сеяха также перенесен на завтра. Самолет CRJ-200 авиакомпании "Ямал" следующий по маршруту Ноябрьск — Салехард, вынужден был вернуться в аэропорт отправления из-за метели. На борту находились 50 пассажиров, из них семь детей. Рейс перенесен на 18 декабря.

Отменен рейс Салехард - Надым авиакомпании "Ямал".

Ситуация находится на контроле транспортной прокуратуры.