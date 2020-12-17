17 Декабря 2020
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Пресс-конференция Владимира Путина (2020) | Фото: youtube.com/RT

Путин предложил противостоять переписыванию истории экономическим суверенитетом

Владимир Путин полагает, что Россия может ответить на попытки переписывания истории, в том числе Великой отечественной и Второй мировой войн.

"Чтобы не допустить переписывания истории и вообще какого-либо переписывания нам надо быть сильными, самодостаточными, в первую очередь – в экономическом плане. Выстраивать отношения с нашими партнерами, исходя из наших интересов. И не забывать о подвигах, которыми наши предки насытили историю – нам есть чем гордиться", - заявил президент во время ежегодной большой пресс-конференции.  

"Мы вскрываем архивы, публикуем архивные материалы. Переписывание истории делается в угоду сиюминутным политическим конъюнктурам. В том числе это касается героизации нацизма. Сегодня генассамблея ООН приняла решение, осуждающее такую героизацию. Только две страны проголосовали против – США и Украина. Это их, мягко говоря, не красит. С одной стороны, это понятно, но весть ведь фундаментальные понятия", - заключил Путин.

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Путин предложил противостоять переписыванию истории экономическим суверенитетом

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Теги: пресс-конференция путина, переписывание истории, вторая мировая война



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