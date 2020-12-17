17 Декабря 2020
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Политика В России За рубежом
Пресс-конференция Владимира Путина (2020) | Фото: youtube.com/RT

"По сравнению с вами, мы белые и пушистые": Путин о роли Запада в новой холодной войне

Владимир Путин ответил журналисту ВВС о возможной вине в разладе с Западом. Президент заявил о готовности к расследованию происшествия в Солсбери и отравлению Навального, напомнив, что Россия по сей день не получила официального заключения, несмотря на неоднократные запросы Генпрокуратуры.

Кроме того Путин обвинил Запад в непоследовательности по отношению к Крыму. Он привёл прецедент Косова и задался вопросом, зачем санкции против крымчан если имела место аннексия. А если не аннексия — то это изъявление воли народа..

Также Запад нарушил свои обещания по отказу от дальнейшего расширения НАТО.

"Военная инфраструктура НАТО приближается к нашим границам. Разве мы вышли из договоров по ПРО, по РСМД, по открытому небу? А нам что делать в этой связи? Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки? Ребята, давайте жить дружно", - Путин завершил свой ответ цитатой из кота Леопольда.

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"По сравнению с вами, мы белые и пушистые": Путин о роли Запада в новой холодной войне

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Теги: Путин, Запад



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