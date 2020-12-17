17 Декабря 2020
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Последствия конфликта в Нагорном Карабахе (2020) | Фото: Vahram Baghdasaryan/Photolure/Reuters

"Нагорный Карабах с позиций международного права является частью Азербайджана" - Путин

Путин прокомментировал ситуацию с конфликтом в Нагорном Карабахе. Он ответил на вопрос о том, "почему конфликт в Карабахе разгорелся сейчас и так сильно". "Ситуация вышла из-под контроля. Напряженка была на протяжении многих лет. Не думаю, что это произошло в связи вмешательством извне. Многократно возникали трения, перестрелки, мелкие стычки. Все это вылилось в конфликт", - заявил президент.

Он отметил, что Россия всегда настаивала на мирном решении этого конфликта. "Мы исходили из того, что Азербайджану должны быть возвращены семь удерживаемых районов вокруг Нагорного Карабаха, а его статус должен остаться неизменным, должен быть зафиксирован статус-кво. Позиция Турции основана на том, что они защищали право и дело Азербайджана, а именно – возврат территорий, которые были оккупированы в 90-х годах", - пояснил Путин.

"Ситуация сложнее, чем простые нормативные постулаты, в том числе и международные. Корни в межнациональном конфликте, здесь у каждого своя правда. Мы договорились, что боевые действия прекращаются и – это очень важно – стороны останавливаются на тех позициях, где их застало подписание соглашения. В этой связи возникает много технических вопросов", - добавил Путин.

Он считает, что самое важное в текущем моменте – прекращение смертей. Но инфраструктурные вопросы тоже возникли, и их надо решать в процессе переговоров.

"Нагорный Карабах с позиций международного права является частью Азербайджана", - добавил президент.

Он выразил надежду на то, что нарушения режима прекращения огня "будут единичными" (имеется в виду инцидент в Гадруте).

"Надеемся, что не только Россия будет посылать гуманитарную помощь в регион. Возможно увеличение наших миротворцев, но только по договоренности со всеми сторонами, потому что мы обговорили это количество. Это вопрос технического характера. Если будет нужно – мы это сделаем", - заключил Путин.

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"Нагорный Карабах с позиций международного права является частью Азербайджана" - Путин

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Теги: пресс-конференция путина, итоги года, конфликт в карабахе, миротворцы



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