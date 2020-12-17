Путин рассказал о крахе европейского мультикультурализма

Владимир Путин ответил на вопрос об отношении к терактам, вызванным западными карикатурами, оскорбившими мусульман.

"Там, где начинается свобода другого человека, заканчивается твоя. И те, кто оскорбляет чувства верующих, должны быть готовы к ответной реакции. Но она не должна быть направлена на лишение жизни другого человека. Это противоречит духу мировых религий", - подчеркнул президент.

В России не было репрессий по религиозному признаку и даже в периоды политических репрессий никогда не было выборочного преследования за какую-либо религию. Существовали гонения на священников, но они касались священников всех вероучений. "У нас представители разных конфессий живут в своей собственной стране, а в европейских странах, как правило, мигранты. В Европе проект мультикультурализма потерпел фактически крах", - резюмировал Путин.