Путин: "У меня не возникало проблем с Фургалом"

Владимир Путин рассказал о том, что ранее у него не возникало никаких проблем с экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом. "На мой взгляд, он работал вполне исправно и старался. Но обвинения в его адрес очень тяжёлые как члена ОПГ. Там речь идёт об убийствах людей", - отметил президент.

Также он рассказал, что не располагает новыми данными по делу: "Я же не названиваю следствию, дополнительных данных не требую. Пусть готовят дело к суду". Президент считает, что это не политическое преследование, а уголовное дело, и напомнил о том, что руководители "Единой России" также подвергаются наказаниям в случае, если установлены их правонарушения.