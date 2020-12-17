17 Декабря 2020
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Политика В России
Пресс-конференция Владимира Путина (2020) | Фото: youtube.com/RT

Путин: "У меня не возникало проблем с Фургалом"

Владимир Путин рассказал о том, что ранее у него не возникало никаких проблем с экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом. "На мой взгляд, он работал вполне исправно и старался. Но обвинения в его адрес очень тяжёлые как члена ОПГ. Там речь идёт об убийствах людей", - отметил президент.

Также он рассказал, что не располагает новыми данными по делу: "Я же не названиваю следствию, дополнительных данных не требую. Пусть готовят дело к суду". Президент считает, что это не политическое преследование, а уголовное дело, и напомнил о том, что руководители "Единой России" также подвергаются наказаниям в случае, если установлены их правонарушения.

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Путин: "У меня не возникало проблем с Фургалом"

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Теги: Путин, Фургал, Хабаровский край



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