17 Декабря 2020
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Реджеп Эрдоган, Владимир Путин (2020) | Фото: kremlin.ru

Путин про Эрдогана: "Он хвостом не виляет, настоящий мужчина"

Путин во время большой пресс-конференции ответил на вопрос "Кто из мировых лидеров был для Вас самым трудным, а кто – самым комфортным переговорщиком?".

"Не таких [хороших или плохих]. Все они люди очень грамотные, высокого класса подготовки. Все они нацелены на решение целей своих стран. Есть национальные интересы. И у меня то же самое. Я не делю на хороших и плохих – я работаю со всеми для достижения целей России. Где-то есть место компромиссам, где-то надо настаивать на своей позиции", - пояснил Путин.

Он вспомнил, что у него прекрасные отношения с китайским лидером: "А Китай? У нас совпадающие интересы по очень многим вопросам. Может быть это, а может быть какие-то флюиды на личном уровне, но у меня очень доверительные, дружеские отношения с председателем Си Цзиньпинем".

"С президентом Турции Эрдоганом у нас часто расходятся взгляды. Но он хвостом не виляет. Держит слово, он настоящий мужчина. Это прогнозируемость для меня. Это важно", - похвалил Путин.

Он также прокомментировал перспективы завершения проекта "Северный поток-2": "Это очевидная вещь, что он [проект] выгоден для экономики ЕС в целом и Германии в частности. Покупка американского СПГ значительно снизит конкурентоспособность немецкой экономики. Тут не надо быть экономистом – это очевидно. У нас там много друзей, и политическое руководство ФРГ занимает открытую позицию по поддержке проекта. Осталось 160 км в однониточном исполнении. Проект практически завершен. Я думаю, мы работу закончим. Надеюсь, что и новая администрация США отнесется к своим партнерам с уважением и не будет настаивать, чтобы они пренебрегали своими интересами. Надеюсь, что этот проект будет реализован", - отметил президент.

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Путин про Эрдогана: "Он хвостом не виляет, настоящий мужчина"

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Теги: пресс-конференция путина, итоги года, северный поток-2, реджеп эрдоган



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