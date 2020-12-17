На Ямале распространяют фейки о введении полного локдауна

На Ямале распространяется сообщение о предстоящем локдауне. Как сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе, эта информация не является достоверной.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что якобы по решению губернатора после только что прошедшего заседания оперативного штаба вводятся новые ограничения. В частности, неизвестные сообщали о закрытии с 28 декабря по 17 января офисов, работающих с физическими лицами, всех магазинов, кроме продовольственных, театров и кинотеатров, парикмахерских и салонов красоты, фитнес-центров и спортивных объектов, торговых центров и домов культуры, школ. Детские сады, по фейковым сведениям, должны были работать только с теми детьми, родители которых продолжают работу.

Власти округа сведения опровергли и подчеркнули, что подобные фейки распространяются и в других регионах.