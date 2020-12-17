Путин объяснил, почему изменения в Конституцию приняты именно в этом году

Президент России Владимир Путин высказался о том, почему изменения в Конституцию приняты именно в этом году, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Все хорошо в своё время. Фундаментальные основы принимали на фоне серьезного противостояния в Москве. Это было, и не где-то там, а тут. Она сыграла стабилизирующую роль. Но сейчас - другая ситуация, в которой мы скорректировали основной закон", - сказал Путин.

Как можно было в 1993 г. говорить об индексации пенсии, если её не платили, возмутился Путин.

"Изменение ситуации влечёт изменений Конституции. Армия стала мощнее. Можно это зафиксировать. По факту, случившееся - референдум", - сказал президент.