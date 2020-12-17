Президент Франции Макрон заболел коронавирусом

Президент Франции Эммануэль Макрон получил положительный результат теста на коронавирус. Он ушел на самоизоляцию, сообщила пресс-служба Елисейского дворца в четверг. Глава государства сдал анализ после того, как у него появились симптомы заболевания.

В пресс-службе администрации президента отметили, что Макрон пробудет на самоизоляции минимум неделю, при этом он будет удаленно работать и выполнять свои обязанности.

Также как контактное лицо самоизолировался премьер-министр Франции Жан Кастекс.