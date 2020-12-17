17 Декабря 2020
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Президент Франции Эммануэль Макрон (2017) | Фото: marieclaire.ru

Президент Франции Макрон заболел коронавирусом

Президент Франции Эммануэль Макрон получил положительный результат теста на коронавирус. Он ушел на самоизоляцию, сообщила пресс-служба Елисейского дворца в четверг. Глава государства сдал анализ после того, как у него появились симптомы заболевания.

В пресс-службе администрации президента отметили, что Макрон пробудет на самоизоляции минимум неделю, при этом он будет удаленно работать и выполнять свои обязанности.

Также как контактное лицо самоизолировался премьер-министр Франции Жан Кастекс.

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Президент Франции Макрон заболел коронавирусом

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Теги: президент франции, эммануэль макрон, коронавирус, самоизоляция



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