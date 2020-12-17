17 Декабря 2020
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"Как только – так сразу": Путин сказал, когда откроют границы

Владимир Путин прокомментировал возможность открытия границ в условиях эпидемии.

"Уровень заболеваемости в Петербурге, например, какая? Высокая. Об этом и речь. Уровень загрузок ковидных коек процентов 85, а в Петербурге больше. Это связано с необходимостью защиты здоровья. Как только врачи позволят – так сразу границы и откроем", - сказал президент. Он также отметил, что ему бы хотелось и развития внутреннего туризма: "Для этого открывать границы не нужны". Но также он указал и на падение уровня международных перевозок. Он рассказал, что российские туристы оставляют за границей по 35 млрд долларов, и было бы неплохо, если бы эти средства были перенаправлены внутрь страны. "Как только – так сразу", - заключил президент по поводу границ.

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"Как только – так сразу": Путин сказал, когда откроют границы

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Теги: пресс-конференция путина, итоги года, границы, туризм



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