17 Декабря 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Зажигалка, огонь (2016) | Фото: gorod.tomsk.ru

10-летний житель Ханты-Мансийска сжег новогоднюю елку на Карла Маркса

10-летний ребенок из Ханты-Мансийска поджег декоративную елку в центре города, служившую новогодним украшением ТЦ "Гермес", ТЦ "Аксамит" и так называемого "Старого торгового центра" на ул. Карла Маркса. По словам самого школьника, он не имел злого умысла, а только хотел проверить, как работает найденная им зажигалка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД ХМАО-Югры, по дороге из школы мальчик подобрал зажигалку и несколько раз "чиркнул" ей возле елки. Поняв, что зажигалка не работает, школьник выбросил ее и ушел домой, не заметив, что искры все-таки попали на новогоднее украшение. Спустя время огонь распространился по всей елке, оставив только каркас.

Ребенок воспитывается в полноценной семье, ранее на учете не состоял. Учится хорошо, посещает спортивные секции. С ним и его родителями была проведена профилактическая беседа, после которой мальчик пообещал, что больше не будет хулиганить.

Что касается возмещения компенсации, ее вправе затребовать владелец декоративной елки в судебном порядке. Его личность пока не установлена.

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10-летний житель Ханты-Мансийска сжег новогоднюю елку на Карла Маркса

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Теги: елка, поджог, школьник, МВД



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