Путин ответил на критику мусорной реформы из Магнитогорска

В ходе нынешней пресс-конференции Владимира Путина тему мусорной реформы обсуждали гораздо меньше, чем пандемию и проблемы здравоохранения. Отвечая на вопрос из Магнитогорска, Владимир Путин рассказал о планах провести реформу, позволяющую перенести нагрузку с потребителей на производителей упаковочных изделий, по образцу утилизационного сбора в автопроме.

Также планируется внедрить систему датчиков, причём начнут этот процесс с регионов, в которых развита металлургия в том числе с Магнитогорска.

Любопытно, что вопрос про мусорную реформу пришел из Магнитогорска. Журналист это не озвучивает, но именно на Южном Урале рентабельность "убыточного" челябинского регионального оператора мусора вдвое выше, чем аналогичный показатель крупнейших металлургических компаний (ЧЭМК, ММК и т.д.). Дело в том, что в регионе сложилась группа предприятий, которые "обслуживают" регионального оператора и зарабатывают на этом, причем, сам регоператор официально терпит убытки и на этом основании постоянно требует повышать тариф.