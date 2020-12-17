Путин объяснил, почему учителя получают столько же, сколько уборщицы

Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции объяснил, почему у некоторых учителей сейчас зарплата сравнялась с доходом уборщиц. Вопрос был задан на "прямую линию", где вопросы главе государства могли задать и обычные россияне.

"Понимаете что произошло: мы приняли решение, что МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума. И эту шкалу сдвинули. И получилось то, о чем вы пишете – уборщица не может получать меньше, ее зарплату приподняли. Но надо было одновременно поднимать и зарплату остальным. Но это государству надо, придется сделать все равно. Такая ситуация не может быть признана нормальной", - заявил Путин.