Украинцы назвали Зеленского главным разочарованием года
Жители Украины назвали президента Владимира Зеленского главным разочарованием года среди политических деятелей. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.
Зеленский стал главным разочарованием почти для половины украинцев - 42%, намного опередив всех остальных "конкурентов". Так, экс-президент Петр Порошенко разочаровал 10% опрошенных. Разочарование в других политиках не превышает статистической погрешности, потому что с ними и так не связывали никаких надежд. При этом непонятно, кто разочаровался в Порошенко.
Напомним, в сентябре прошлого года рейтинг Зеленского достиг небывалого для Украины уровня - к нему положительно относились более 70% граждан. Однако осенью он начал падать. После "нормандской встречи" в Париже с президентом РФ Владимиром Путиным и лидерами Франции и Германии его рейтинг снова немного подрос, но с начала 2020 года перешел уже к необратимому падению. Основными причинами граждане называли обман: Зеленский обещал остановить войну против Донбасса, искоренить коррупцию и др. Уже весной уровень доверия Зеленскому опустился в область отрицательных значений, то есть не доверять ему стало больше людей, чем доверять, а сегодня ему не доверяют уже почти две трети граждан - 64%. Доверяют же Зеленскому пока еще 30%. Этот уровень доверия (-34%) впервые стал ниже, чем даже уровень доверия спикеру Рады Дмитрию Разумкову. Правда, многим другим политикам доверяют еще меньше.
О причинах таких изменений в настроениях украинцев говорят следующие данные. Только 20% считают нынешнюю власть лучше предыдущей, 30% - хуже, а 41% - такой же. Интересно, что большинству институтов власти не доверяют почти столько же (60-80%), сколько и России (80%).
Только 17% украинцев все еще считают, что события в республике развиваются в правильном направлении, а 67% - что в неправильном. Это почти повторяет оценку ситуации в конце срока Порошенко. К слову, в августе 2019 года 50% считали, что страна движется в правильном направлении. То есть за год произошла кардинальная смена в настроениях жителей, что прогнозировали многие эксперты. Ожидания украинцев тоже пессимистичные. Если бы сегодня состоялся "евромайдан", то его поддержали бы только 34%.
Интересно, что главным политическим событием года стали выборы в США. Их назвали 29%, и этот результат даже перевесил вызванный коронавирусом кризис. Среди тех, кто упомянул выборы в США, подавляющее большинство назвали их положительным событием, то есть ждут, что новая администрация в Вашингтоне наконец-то решит накопившиеся проблемы Украины.