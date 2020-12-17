17 Декабря 2020
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Владимир Зеленский в сериале &quot;Слуга народа&quot; (2019) | Фото: okko.tv

Украинцы назвали Зеленского главным разочарованием года

Жители Украины назвали президента Владимира Зеленского главным разочарованием года среди политических деятелей. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.
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Зеленский стал главным разочарованием почти для половины украинцев - 42%, намного опередив всех остальных "конкурентов". Так, экс-президент Петр Порошенко разочаровал 10% опрошенных. Разочарование в других политиках не превышает статистической погрешности, потому что с ними и так не связывали никаких надежд. При этом непонятно, кто разочаровался в Порошенко.

Напомним, в сентябре прошлого года рейтинг Зеленского достиг небывалого для Украины уровня - к нему положительно относились более 70% граждан. Однако осенью он начал падать. После "нормандской встречи" в Париже с президентом РФ Владимиром Путиным и лидерами Франции и Германии его рейтинг снова немного подрос, но с начала 2020 года перешел уже к необратимому падению. Основными причинами граждане называли обман: Зеленский обещал остановить войну против Донбасса, искоренить коррупцию и др. Уже весной уровень доверия Зеленскому опустился в область отрицательных значений, то есть не доверять ему стало больше людей, чем доверять, а сегодня ему не доверяют уже почти две трети граждан - 64%. Доверяют же Зеленскому пока еще 30%. Этот уровень доверия (-34%) впервые стал ниже, чем даже уровень доверия спикеру Рады Дмитрию Разумкову. Правда, многим другим политикам доверяют еще меньше.

О причинах таких изменений в настроениях украинцев говорят следующие данные. Только 20% считают нынешнюю власть лучше предыдущей, 30% - хуже, а 41% - такой же. Интересно, что большинству институтов власти не доверяют почти столько же (60-80%), сколько и России (80%).

Только 17% украинцев все еще считают, что события в республике развиваются в правильном направлении, а 67% - что в неправильном. Это почти повторяет оценку ситуации в конце срока Порошенко. К слову, в августе 2019 года 50% считали, что страна движется в правильном направлении. То есть за год произошла кардинальная смена в настроениях жителей, что прогнозировали многие эксперты. Ожидания украинцев тоже пессимистичные. Если бы сегодня состоялся "евромайдан", то его поддержали бы только 34%.

Интересно, что главным политическим событием года стали выборы в США. Их назвали 29%, и этот результат даже перевесил вызванный коронавирусом кризис. Среди тех, кто упомянул выборы в США, подавляющее большинство назвали их положительным событием, то есть ждут, что новая администрация в Вашингтоне наконец-то решит накопившиеся проблемы Украины.

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Украинцы назвали Зеленского главным разочарованием года

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Теги: Украина, Владимир Зеленский



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