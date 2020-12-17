17 Декабря 2020
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Общество В России Москва
Медицинские маски (2020) | Фото: Накануне.RU

В России выявлено 28 214 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 28 214 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 18,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 587 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 440 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 762 668 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 49 151 летальный исход, выздоровело 2 202 540 человек.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом

Москва - 6711

Санкт-Петербург - 3763

Московская область - 1471

Нижегородская область - 496

Архангельская область - 399

Свердловская область - 397

Воронежская область - 389

Ростовская область - 387

Вологодская область - 370

Псковская область - 357

Республика Крым - 351

Хабаровский край - 343

Республика Карелия - 341

Красноярский край - 335

Пермский край - 329

Челябинская область - 310

Самарская область - 300

Ульяновская область - 287

Республика Коми - 285

Мурманская область - 277

Волгоградская область - 275

Иркутская область - 270

Саратовская область - 265

Забайкальский край - 261

Приморский край - 244

Омская область - 241

Ставропольский край - 238

Тверская область - 235

Кировская область - 230

Ханты-Мансийский автономный округ - 229

Ленинградская область - 226

Алтайский край - 217

Новгородская область - 211

Республика Бурятия - 208

Тульская область - 208

Удмуртская Республика - 208

Брянская область - 205

Республика Саха (Якутия) - 203

Калининградская область - 201

Ярославская область - 193

Пензенская область - 193

Ямало-Ненецкий автономный округ - 187

Томская область - 185

Курская область - 185

Владимирская область - 185

Белгородская область - 185

Краснодарский край - 185

Республика Хакасия - 179

Орловская область - 179

Ивановская область - 179

Оренбургская область - 179

Астраханская область - 178

Калужская область - 167

Новосибирская область - 167

Тюменская область - 166

Кемеровская область - 160

Республика Башкортостан - 156

Липецкая область - 155

Смоленская область - 153

Республика Дагестан - 153

Амурская область - 148

Сахалинская область - 144

Тамбовская область - 144

Чеченская Республика - 141

Рязанская область - 136

Республика Чувашия - 128

Костромская область - 116

Курганская область - 109

Республика Калмыкия - 105

Кабардино-Балкарская Республика - 101

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Карачаево-Черкесская Республика - 92

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Камчатский край - 80

Республика Алтай - 77

Севастополь - 76

Республика Тыва - 75

Республика Марий Эл - 54

Магаданская область - 44

Еврейская автономная область - 30

Чукотский автономный округ - 9

Ненецкий автономный округ - 6

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В России выявлено 28 214 новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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