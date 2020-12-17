В России выявлено 28 214 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 28 214 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 18,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 587 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 440 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 762 668 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 49 151 летальный исход, выздоровело 2 202 540 человек.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом
Москва - 6711
Санкт-Петербург - 3763
Московская область - 1471
Нижегородская область - 496
Архангельская область - 399
Свердловская область - 397
Воронежская область - 389
Ростовская область - 387
Вологодская область - 370
Псковская область - 357
Республика Крым - 351
Хабаровский край - 343
Республика Карелия - 341
Красноярский край - 335
Пермский край - 329
Челябинская область - 310
Самарская область - 300
Ульяновская область - 287
Республика Коми - 285
Мурманская область - 277
Волгоградская область - 275
Иркутская область - 270
Саратовская область - 265
Забайкальский край - 261
Приморский край - 244
Омская область - 241
Ставропольский край - 238
Тверская область - 235
Кировская область - 230
Ханты-Мансийский автономный округ - 229
Ленинградская область - 226
Алтайский край - 217
Новгородская область - 211
Республика Бурятия - 208
Тульская область - 208
Удмуртская Республика - 208
Брянская область - 205
Республика Саха (Якутия) - 203
Калининградская область - 201
Ярославская область - 193
Пензенская область - 193
Ямало-Ненецкий автономный округ - 187
Томская область - 185
Курская область - 185
Владимирская область - 185
Белгородская область - 185
Краснодарский край - 185
Республика Хакасия - 179
Орловская область - 179
Ивановская область - 179
Оренбургская область - 179
Астраханская область - 178
Калужская область - 167
Новосибирская область - 167
Тюменская область - 166
Кемеровская область - 160
Республика Башкортостан - 156
Липецкая область - 155
Смоленская область - 153
Республика Дагестан - 153
Амурская область - 148
Сахалинская область - 144
Тамбовская область - 144
Чеченская Республика - 141
Рязанская область - 136
Республика Чувашия - 128
Костромская область - 116
Курганская область - 109
Республика Калмыкия - 105
Кабардино-Балкарская Республика - 101
Республика Адыгея - 97
Республика Татарстан - 94
Карачаево-Черкесская Республика - 92
Республика Мордовия - 90
Республика Ингушетия - 88
Республика Северная Осетия-Алания - 88
Камчатский край - 80
Республика Алтай - 77
Севастополь - 76
Республика Тыва - 75
Республика Марий Эл - 54
Магаданская область - 44
Еврейская автономная область - 30
Чукотский автономный округ - 9
Ненецкий автономный округ - 6