17 Декабря 2020
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Политика
Шахматы (2012) | Фото:ch16.ru

Ямальская шахматистка одержала победу в суперфинале чемпионата России

Александра Горячкина из ЯНАО обыграла двукратную чемпионку мира по шахматам Полину Шувалову в особой партии - армагеддоне и стала победительницей суперфинала чемпионата России. Александра является международным гроссмейстером, лидером сборной России по шахматам среди женщин и воспитанница Полярной шахматной школы Анатолия Карпова

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона, ямальская шахматистка смогла одержать победу в последнем туре, что позволило ей догнать лидера. В ходе тай-брейка, две партии в быстрые шахматы завершились вничью, однако уже в армагеддоне, играя белыми, Александра одержала уверенную победу, благодаря чему теперь носит звание трехкратной чемпионки России.

"Я довольна своей игрой на этом турнире. Конечно, если бы я выиграла вторую партию тай-брейка, было бы гораздо лучше, а так получилась победа на нервах. Есть над чем работать", - цитирует Александру Горячкину пресс-служба Федерации шахмат России.

Девушке всего 22 года. В начале 2020 года шахматистка боролась за первенство мира с действующей чемпионкой – китаянкой Цзюй Вэньцзюнь, однако потерпела поражение в тай-брейке.

"Александра на чемпионате России показала класс, уверенность в себе и высочайший уровень подготовки. Мы ею гордимся! Для Саши этот год стал очень результативным", - отметил директор Полярной шахматной школы Павел Потапов.

В дальнейших планах у Александры участие в чемпионате Европы по блицу, который пройдет онлайн. Суперфинал 70-го чемпионата России среди женщин состоялся с 4 по 17 декабря в Центральном доме шахматиста имени М.М. Ботвинника в Москве. В турнире приняли участие 12 сильнейших шахматисток России.

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Ямальская шахматистка одержала победу в суперфинале чемпионата России

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Теги: шахматы, чемпионат России, Александра Горячкина



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