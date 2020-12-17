Мэр Харькова скончался в берлинской клинике, где лечили Навального

Глава Харькова Геннадий Кернес скончался в ночь на четверг в возрасте 61 года. О смерти городского головы сообщил его друг Павел Фукс. Он рассказал, что причиной смерти стали осложнения после коронавируса.

По данным "Интерфакс-Украина", мэр Харькова скончался в берлинской клинике "Шарите", где находился с середины сентября. Коронавирус у Кернеса протекал тяжело, с двухсторонней пневмонией.

На протяжении всей осени в сети периодически появлялись слухи о смерти Кернеса. В ноябре администрация города заявила, что в 20-х числах декабря мэр вернется в Харьков и лично проведет заседание нового горсовета, однако неделю назад стало известно, что у Кернеса отказали обе почки.

Кернес был избран городским головой Харькова в 2010 году. До этого, с 2002 года был секретарем Харьковского горсовета. 28 апреля 2014 года на Кернеса было совершено покушение, после которого он был вынужден передвигаться в инвалидной коляске.