Стоимость разовой поездки в московском общественном транспорте вырастет до 42 рублей

Департамент транспорта Москвы сообщил о повышении стоимости проезда в 2021 году. В мэрии подчеркнули, что не все виды тарифов подорожают. Рост цен объясняют падением билетной выручки в 2020 году на треть и ростом предстоящих расходов в 2021 году на 6%.

Сохранится стоимость безлимитных проездных на 90 и 365 дней.

Цена самого популярного проездного – на 30 дней – вырастет на 3,5%, то есть на 1 рубль 30 копеек. Стоимость билета на 60 поездок вырастет на 1 рубль 67 копеек за 1 одну поездку и составит 2070 рублей.

Разовая поездка по карте "Тройка" (билет "Кошелек") изменится на 2 рубля — до 42 рублей, при оплате банковской картой также на 2 рубля — 46 рублей вместо 44 рублей.

В дептрансе отметили, что собираются в 2021 году купить 337 вагонов метро, 400 электробусов, 109 трамваев, 410 автобусов, а также заменить 1800 остановок.