Горный курорт "Архыз" ждёт новый этап развития

Сегодня в здании Единого правительственного комплекса "Башня министерств" (Москва-Сити) состоялось подписание соглашения о намерениях по развитию туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории всесезонного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесской Республике.

Как сообщили в пресс-службе Группы Синара, соглашение подписали первый заместитель министра экономического развития Российской Федерации Михаил Бабич, Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский и генеральный директор Курортов Северного Кавказа Хасан Тимижев.

Стороны договорились о создании и реализации единой концепции развития горного курорта "Архыз" с учётом международного опыта. До конца января 2021 года будет представлена дорожная карта реализации проекта, а к маю — мастер-план развития курорта.

Участники соглашения намерены проработать механизмы и инструменты расширения масштабов туристического кластера, в том числе за счёт дополнительных мер государственной поддержки для резидентов и инвесторов.

"Архыз один из самых динамично развивающихся курортов и именно у него самый большой потенциал развития. Сегодня из пяти туристических деревень, находящихся на Архызе согласно мастер-плану, развивается только две – Романтик и Лунная поляна. Три остальных деревни пока находятся на стадии проекта планировки. Сегодня мы видим здесь 25 км горнолыжных трасс, а при полной реализации этого проекта планируется оборудовать более 100 км трасс. Потенциал развития на ближайшие пять лет самый высокий в стране из всех существующих горнолыжных курортов, в этой связи наличие стратегического партнера-инвестора просто необходимо", – прокомментировал по итогам подписания соглашения первый заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Михаил Бабич.

"Туризм - это мультипликатор для развития малого и среднего предпринимательства на территории КЧР. Огромное количество у нас и точек общественного питания, мест размещения, развивается сфера услуг. Конечно, для республики это очень важно и сегодня мы понимаем куда мы двигаемся и какие цели и задачи перед собой ставим. Я считаю, что подписание данного соглашения - это знаковое событие для нас", - отметил Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Он также выразил слова благодарности лично Президенту страны В.В. Путину, который несколько лет назад дал старт проекту по строительству "Архыза", Правительству Российской Федерации и Группе Синара, которая стояла у истоков в самом начале развития курорта.

Группа Синара стала первым резидентом-инвестором особой экономической зоны туристко-рекреационного назначения на данной территории, реализовав масштабный инвестиционный проект по созданию необходимой инфраструктуры в посёлке "Романтик" с нуля.

По словам генерального директора Группы Синара Михаила Ходоровского, "Архыз" — это один из стратегических проектов для компании. "Совместными усилиями мы добились значимого результата — "Архыз" уверенно входит в пятерку востребованных курортов России, но совершенно очевидно, что потенциал его на этом не исчерпан. Сегодняшнее соглашение выводит проект на новый уровень: курорт будет расти в полном соответствии с программой развития внутреннего туризма, которую недавно утвердил Президент России. Уверен, что "Архыз" станет одним из самых успешных и показательных проектов в этой программе", — подчеркнул Михаил Ходоровский.

Сегодня всесезонный туристско-рекреационный комплекс (ВТРК) "Архыз" уже является жемчужиной Карачаево-Черкесии и привлекает на свои склоны большое число любителей горнолыжного спорта и летнего курортного отдыха.

Участники соглашения намерены создать на территории "Архыза" эталонный всесезонный курорт федерального значения, существенно увеличив горнолыжную, коммерческую инфраструктуру, а также количество мест размещения туристов.