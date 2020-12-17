СМИ: Трамп отказывается идти на инаугурацию Байдена и покидать Белый дом

Дональд Трамп продолжает находиться на стадии отрицания. Он до сих пор не считает, что проиграл президентские выборы, и тянет с передачей дел новой администрации.

По данным CNN, действующий президент США даже заявил некоторым своим советникам, что откажется покидать Белый дом в день инаугурации Джо Байдена и, соответственно, не будет присутствовать на этом мероприятии. Телеканал сообщает, что эта позиция Трампа тревожит его окружение, хотя мало кто верит, что уходящий глава Белого дома действительно пойдет до конца и осуществит задуманное.

Официальных комментариев в администрации Трампа по этому поводу не дают.

Между тем, до инаугурации остается немногим больше месяца – она пройдет 20 января. Ожидается, что церемония будет как никогда малочисленной из-за эпидемии коронавируса.