Минтруд добавил осложнения от COVID-19 у медработников в перечень причин инвалидности

Министерство труда России расширило перечень причин инвалидности осложнением у медиков от коронавируса.

Норма распространяется на врачей, средний и младший медперсонал и водителей скорой помощи.

Для этого медикам необходимо подтверждение лабораторными методами исследования, если они заболели на работе, или специальной врачебной комиссией, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, медики, работающие с коронавирусными больными, получат надбавки за декабрь до конца 2020 года. Такое решение было принято правительством, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с регионами.

По ее словам, на специальные выплаты медикам Фонду социального страхования на ноябрь-декабрь было выделено 26,1 млрд руб.