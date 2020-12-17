17 Декабря 2020
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Общество В России
(2005) |

Минтруд добавил осложнения от COVID-19 у медработников в перечень причин инвалидности

Министерство труда России расширило перечень причин инвалидности осложнением у медиков от коронавируса.

Норма распространяется на врачей, средний и младший медперсонал и водителей скорой помощи.

Для этого медикам необходимо подтверждение лабораторными методами исследования, если они заболели на работе, или специальной врачебной комиссией, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, медики, работающие с коронавирусными больными, получат надбавки за декабрь до конца 2020 года. Такое решение было принято правительством, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с регионами.

По ее словам, на специальные выплаты медикам Фонду социального страхования на ноябрь-декабрь было выделено 26,1 млрд руб.

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Минтруд добавил осложнения от COVID-19 у медработников в перечень причин инвалидности

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Теги: Минтруд, COVID-19



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