В Новом Уренгое врачи спасли от коронавируса двух ямальцев старше 100 лет

В новоуренгойском инфекционном госпитале (ЯНАО) произошел уникальный, по меркам специалистов, случай выздоровления от коронавируса граждан старше 100 лет. Как сообщает телеканал Ямал-Регион, оба долгожителя являются коренными жителями Севера и были доставлены в город санавиацией.

Так, бывший рыбак и оленевод Илик Салиндер, которому идет уже 101 год, поступил в медучреждение в тяжелом состоянии и даже не мог ходить и есть, однако спустя всего две недели организм жителя тундры быстро откликнулся на лечение.

"Для меня – это суперуникальный случай. Я никогда лично таких пожилых пациентов не вел, не лечил. Это и сложно в плане выбора терапии, потому что пожилой пациент – это как хрустальная ваза, ее нельзя сильно передвигать, что-то там предпринимать. Терапия поэтому была сбалансированная по максимуму",– рассказал врач-пульмонолог Александр Пушников.

Вместе с Салиндером из Тазовского района прибыло еще шесть человек и все из группы риска по возрасту. Односельчан разместили в соседних палатах, однако, большая сложность была в том, чтобы понять жителей Севера, разговаривающих только на ненецком языке. С эти врачам помогла жительница с. Антипаюта Елена Салиндер.

"Эти люди уникальны. От природы они добрые, работоспособные, трудолюбивы, открыты. У них волевой характер, чему мы должны у них учиться и крепчайшее здоровье", - рассказал заведующий инфекционным госпиталем Азизхон Аскаров.

Сейчас оба долгожителя, включая еще нескольких северян, уже готовятся к выписке. По словам медиков, такие уникальные случаи очень помогают в изучении коронавирусной инфекции, поскольку иммунитет хоть и ослабевает с возрастом, однако ключевую роль все же играет отсутствие вредных привычек и активный правильный образ жизни.