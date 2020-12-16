16 Декабря 2020
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пожарная машина (2010) | Фото: Накануне.RU

Пожарные Прикамья попросили уравнять их в зарплате с пожарными федеральных подразделений

Профсоюз пожарных города Верещагино записал видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором потребовали повышения зарплаты, сообщает Properm.ru.

Обращение направили на "горячую линию" ежегодной пресс-конференции президента РФ, которая состоится завтра. Сотрудники пожарных отрядов, подведомственных региональным, а не федеральным властям, требуют уравнять их зарплаты с теми, что получают пожарные федеральных частей.

"Мы финансируемся из краевого бюджета и средняя зарплата за этот год составила 15 тыс. руб. Мы работаем наравне с федеральными частями: идем в огонь, спасаем людей, выезжаем на ДТП, оказываем помощь населению. Руководство превратило пожарную охрану в частное предприятие. Нам не оплачивают сверхурочную работу и совмещение профессий. В связи с бардаком и низкой зарплатой, в краевых пожарных частях не хватает личного состава", - говорится в обращении.

Пожарные сообщили, что жаловались уже во все инстанции, начиная от заксобрания Прикамья и заканчивая губернатором региона, однако результата это не дало.

Пожарные просят также вернуть горячий стаж и принять закон о пожарной охране Пермского края.

Пожарные Прикамья, подведомственные региональным властям, добиваются повышения зарплат уже больше года. В октябре 2019 года они писали обращение на имя экс-губернатора Максима Решетникова. После этого оклады пожарных, подведомственных министерству территориальной безопасности, проиндексировали на 11%. Бойцы некоторых отрядов стали получать меньше, чем это было годом ранее.

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Пожарные Прикамья попросили уравнять их в зарплате с пожарными федеральных подразделений

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Теги: Путин, пресс-конференция, пожарные, оклады



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