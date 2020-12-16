16 Декабря 2020
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В год выборов в Госдуму ЦИК намерена потратить почти 23 миллиарда рублей

Центральная избирательная комиссия России сегодня утвердила бюджеты на 2021 год и на плановый период до 2023 года. В этот период страну ждет две крупнейших выборных кампании – в Госдуму и в президенты страны.

В 2021 году бюджет на выборы в стране составит 22,9 млрд руб. Напомним, в сентябре будущего года состоятся выборы в Госдуму восьмого созыва. В 2022 году крупных выборов не будет, поэтому финансирование составит всего 5,1 млрд руб. Но уже на следующий, 2023 год в бюджете заложена сумма в 24,4 млрд руб., в том числе (на самом деле – в основном) на подготовку и проведение выборов президента России.

Напомним, довыборы всего четырех депутатов Госдумы в сентябре этого года обошлись федеральному бюджету в 300 млн руб.

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В год выборов в Госдуму ЦИК намерена потратить почти 23 миллиарда рублей

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Теги: выборы в госдуму, бюджет, цик



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