16 Декабря 2020
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Политика В России Москва
Придомовой участок для голосования по поправкам в Конституцию РФ в Брянской области (2020) | Фото: vk.com/Елена Бусырева-Губенок

Памфилова рекомендовала регионам отказаться от "голосования на пеньках"

Сегодня в Центральной избирательной комиссии России обсуждали рекомендации по многодневному голосованию, на которое, судя по всему, 2021 год будет богат.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова для начала обосновала острую необходимость многодневного голосования: "Каждую неделю в стране проходят выборы. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности граждан у наших коллег - избирательных комиссий регионов - должна быть возможность проведения голосования в течение нескольких дней подряд".

Она сообщила, что разработанное ЦИК временное положение о трехдневных выборах предполагается применять до 30 мая 2021 года. Оно будет дорабатываться.

Также Центризбирком рекомендовал региональным комиссиям отказаться от проведения голосования на придомовых территориях, которое в народе окрестили "голосованием на пеньках".

"Отдавая должное голосованию на придомовых территориях, мы сочли возможным его дальше не применять. Нет необходимости. Трех дней голосования на дому и голосования групп избирателей, которые проживают в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования, более чем достаточно, чтобы развести потоки и обеспечить со всех точек зрения и доступность выборов для избирателей, и их безопасность", - заявила Памфилова.

Она считает, что "золотым стандартом голосования является личное голосование. "Все остальные виды существуют для того, чтобы у наших избирателей расширялись возможности реализации избирательного права", - считает Памфилова.

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Памфилова рекомендовала регионам отказаться от "голосования на пеньках"

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Теги: цик, элла памфилова, трехдневное голосование, голосование на придомовой территории



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