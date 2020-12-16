Еще одного депутата Госдумы от Прикамья сразил коронавирус

Депутат Госдумы РФ от Пермского края Алексей Бурнашов подхватил коронавирус. Об этом сообщил сам политик в своем Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.

"Нахожусь дома на самоизоляции, лечусь. Пока болезнь проходит в легкой форме. Сатурация на границе нормы, повышенная температура. Надеюсь, что все обойдется", - объяснил парламентарий в своем видеообращении.

Сейчас он перешел на дистанционный режим работы.

Напомним, ранее коронавирусной инфекцией переболел депутат Госдумы от региона, экс-мэр Перми Игорь Сапко.