Еще одного депутата Госдумы от Прикамья сразил коронавирус
Депутат Госдумы РФ от Пермского края Алексей Бурнашов подхватил коронавирус. Об этом сообщил сам политик в своем Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.
"Нахожусь дома на самоизоляции, лечусь. Пока болезнь проходит в легкой форме. Сатурация на границе нормы, повышенная температура. Надеюсь, что все обойдется", - объяснил парламентарий в своем видеообращении.
Сейчас он перешел на дистанционный режим работы.
Напомним, ранее коронавирусной инфекцией переболел депутат Госдумы от региона, экс-мэр Перми Игорь Сапко.