"Система, когда люди годами стояли в очередях на жилье, канула в небытие" - Собянин

16 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России Москва
кинотеатр Художественный (2014) | Фото: департамент культуры Москвы

"Система, когда люди годами стояли в очередях на жилье, канула в небытие" - Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил свое отношение к темпам застройки города. Он не считает, что "коммерческое жилье" (так застройку на продажу назвали депутаты Мосгордумы от КПРФ) является злом для города. "Коммерческое жилье – это жилье для москвичей в 90% случаев. Мы живем в рыночных условиях, хотим мы этого или не хотим. Система, когда население годами стояло в очередях, канула в небытие. Мы будем наращивать строительство. К 2030 году Москва будет строить около 7 млн кв. м жилья. Более 120 тыс. москвичей стояли в очередь на социальное жилье несколько лет назад, сейчас их около 50 тыс.", - рассказал Собянин, отвечая на вопросы депутатов.  

Он также прокомментировал ситуацию с расселением общежитий. По словам главы города, раньше "большинство тех, кто там проживал, были бесправны". "Многие находились под угрозой выселения. По большинству общежитий эти проблемы решены. Половина общежитий попали под программу реновации", - отметил Собянин, добавив, что в ближайшие три года по программе реновации будет построено почти 4 млн кв. м. жилья.

Что касается сохранения культурного наследия в виде памятников архитектуры, то мэр и тут доволен результатами. Он полагает, что программа по реставрации таких объектов в Москве – крупнейшая мировая программа. "Отреставрировано 1600 памятников культуры, многие просто спасены от разрушения. В 2020 году отреставрированы Северный речной вокзал, кинотеатр "Художественный". Сотням объектов присвоен статус памятников", - рассказал мэр.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Система, когда люди годами стояли в очередях на жилье, канула в небытие" - Собянин

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: реставрация, культурное наследие, общежития, расселение, реновация, сергей собянин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети