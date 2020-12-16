"Система, когда люди годами стояли в очередях на жилье, канула в небытие" - Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил свое отношение к темпам застройки города. Он не считает, что "коммерческое жилье" (так застройку на продажу назвали депутаты Мосгордумы от КПРФ) является злом для города. "Коммерческое жилье – это жилье для москвичей в 90% случаев. Мы живем в рыночных условиях, хотим мы этого или не хотим. Система, когда население годами стояло в очередях, канула в небытие. Мы будем наращивать строительство. К 2030 году Москва будет строить около 7 млн кв. м жилья. Более 120 тыс. москвичей стояли в очередь на социальное жилье несколько лет назад, сейчас их около 50 тыс.", - рассказал Собянин, отвечая на вопросы депутатов.

Он также прокомментировал ситуацию с расселением общежитий. По словам главы города, раньше "большинство тех, кто там проживал, были бесправны". "Многие находились под угрозой выселения. По большинству общежитий эти проблемы решены. Половина общежитий попали под программу реновации", - отметил Собянин, добавив, что в ближайшие три года по программе реновации будет построено почти 4 млн кв. м. жилья.

Что касается сохранения культурного наследия в виде памятников архитектуры, то мэр и тут доволен результатами. Он полагает, что программа по реставрации таких объектов в Москве – крупнейшая мировая программа. "Отреставрировано 1600 памятников культуры, многие просто спасены от разрушения. В 2020 году отреставрированы Северный речной вокзал, кинотеатр "Художественный". Сотням объектов присвоен статус памятников", - рассказал мэр.