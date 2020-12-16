16 Декабря 2020
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пропускной режим, электронные пропуска, пробка, транспортный коллапс (2020) | Фото: Россия-1, скрин

Чтобы было меньше выбросов в воздух, нужно построить больше дорог – рецепт экологии от Собянина

Мэр Москвы не разделяет мнения, что крупные системные дорожные стройки в городе вроде строительства хорд ведутся без учета мнения москвичей и с нарушением экологических и других видов экспертиз.

И отказываться от таких проектов город не будет, потому что стоящий в пробках город приводит к ухудшению экологии, считает Собянин. "90% загрязнения атмосферы в городе – это автомобили. И если они меньше будут стоять в пробках, уменьшатся и выбросы. Это прямая взаимосвязь. За последние годы в разы уменьшилось количество вредных веществ в воздухе, улучшилась вода, улучшилась почва, несмотря на то, что город продолжает расти", - заявил градоначальник, выступая в Мосгордуме.

 "Около 4 млн москвичей выезжают ежедневно на дороги. Строительство хорд уменьшает количество выбросов, перепробег, простой транспорта минимум на 10%. Это не кулуарный проект, подавляющее москвичей поддерживает его", - уверен Собянин.

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Чтобы было меньше выбросов в воздух, нужно построить больше дорог – рецепт экологии от Собянина

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Теги: строительство дорог, хорды, сергей собянин, экология



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