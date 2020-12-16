Собянин: "Даже не знаю, где еще горожане могут себя чувствовать безопаснее, чем в Москве"

Москва – безопасный город, который теперь за версту обходят заезжие преступники, считает мэр города Сергей Собянин.

"Безопасность в Москве надо сравнивать с другими городами мира. Даже не знаю, где еще горожане могут себя чувствовать безопаснее, чем в Москве. Во многих городах ситуация очень сложная и криминогенная. И свою роль здесь играет система видеонаблюдения. На нее не тратят десятки миллиардов рублей. Почти все преступления в городе раскрываются в той или иной степени с помощью этих видеокамер", - заявил градоначальник, отвечая на вопросы депутатов Мосгордумы.

По словам Собянина, сейчас силовики "сотнями отлавливают преступников, находящихся в федеральном розыске". "Приехавшие в Москву преступники раньше совершали правонарушения, уезжали, никто не знал о них. Сегодня система отбивает охоту ехать в Москву, чтобы тут совершать преступления", - похвастался мэр.