16 Декабря 2020
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камера наблюдения статуя современное искусство стрит-арт (2019) | Фото:instagram.com/lonesome_grass

Собянин: "Даже не знаю, где еще горожане могут себя чувствовать безопаснее, чем в Москве"

Москва – безопасный город, который теперь за версту обходят заезжие преступники, считает мэр города Сергей Собянин.

"Безопасность в Москве надо сравнивать с другими городами мира. Даже не знаю, где еще горожане могут себя чувствовать безопаснее, чем в Москве. Во многих городах ситуация очень сложная и криминогенная. И свою роль здесь играет система видеонаблюдения. На нее не тратят десятки миллиардов рублей. Почти все преступления в городе раскрываются в той или иной степени с помощью этих видеокамер", - заявил градоначальник, отвечая на вопросы депутатов Мосгордумы.

По словам Собянина, сейчас силовики "сотнями отлавливают преступников, находящихся в федеральном розыске". "Приехавшие в Москву преступники раньше совершали правонарушения, уезжали, никто не знал о них. Сегодня система отбивает охоту ехать в Москву, чтобы тут совершать преступления", - похвастался мэр.

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Собянин: "Даже не знаю, где еще горожане могут себя чувствовать безопаснее, чем в Москве"

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Теги: сергей собянин, камеры видеонаблюдения, преступность, безопасность



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