Медучреждения ЯНАО возобновляют оказание плановой медицинской помощи

16 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ямало-Ненецкий АО
врач, медик (2020) | Фото: Алексей Вихарев

Медучреждения ЯНАО возобновляют оказание плановой медицинской помощи

На Ямале возобновляется оказание плановой медицинской помощи, при этом медучреждения продолжают работать в режиме повышенной противоэпидемиологической безопасности.

"Плановая медпомощь возобновляется во всех медучреждениях округа в полном объеме. Этого ждали и жители, и врачи. Обращаюсь ко всем ямальцам: пожалуйста, соблюдайте меры безопасности, берегите себя и своих близких", - сказал директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

На данный момент ситуация с пандемией в округе стабилизировалась, благодаря чему снизилась нагрузка и на коечный фонд. Таким образом в ямальских больницах свободно около 35% мест для лечения больных коронавирусом. Также до января 2021 г. частично приостановлены профилактические осмотры и диспансеризация населения. Медосмотры могут пройти только те северяне, кому необходима справка для трудоустройства или получения водительского удостоверения.

Напомним, что оказание плановой медицинской помощи в ЯНАО было приостановлено в начале октября в связи с необходимостью привлечь большинство специалистов к лечению пациентов с ОРВИ и COVID-19. Несмотря на это, оказание экстренной и неотложной помощи, а также медпомощи по важным жизненным показателям производилось в полном объеме.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Медучреждения ЯНАО возобновляют оказание плановой медицинской помощи

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: плановая медпомощь, медучреждение, коронавирус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети