Медучреждения ЯНАО возобновляют оказание плановой медицинской помощи

На Ямале возобновляется оказание плановой медицинской помощи, при этом медучреждения продолжают работать в режиме повышенной противоэпидемиологической безопасности.

"Плановая медпомощь возобновляется во всех медучреждениях округа в полном объеме. Этого ждали и жители, и врачи. Обращаюсь ко всем ямальцам: пожалуйста, соблюдайте меры безопасности, берегите себя и своих близких", - сказал директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

На данный момент ситуация с пандемией в округе стабилизировалась, благодаря чему снизилась нагрузка и на коечный фонд. Таким образом в ямальских больницах свободно около 35% мест для лечения больных коронавирусом. Также до января 2021 г. частично приостановлены профилактические осмотры и диспансеризация населения. Медосмотры могут пройти только те северяне, кому необходима справка для трудоустройства или получения водительского удостоверения.

Напомним, что оказание плановой медицинской помощи в ЯНАО было приостановлено в начале октября в связи с необходимостью привлечь большинство специалистов к лечению пациентов с ОРВИ и COVID-19. Несмотря на это, оказание экстренной и неотложной помощи, а также медпомощи по важным жизненным показателям производилось в полном объеме.