16 Декабря 2020
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Общество Курганская область
Ресторан &quot;Субботица&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

В Кургане полицейские устраивают рейды по ночным барам, контролируя запрет властей

Полицейские Кургана контролируют соблюдение ограничительных мер, связанных с работой ресторанов и кафе.

Напомним, с октября на территории Курганской области ограничено до 23.00 время работы ресторанов, кафе, столовых, баров. Заведения могут работать только в режиме доставки заказов.

"За два дня 12-13 декабря в Кургане сотрудники полиции провели более ста проверок. Выявлено 8 нарушений", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

В отношении владельцев возбуждены административные производства. Стоит отметить, что двое из них уже неоднократно привлекались к административной ответственности за подобные правонарушения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от 30 до 50 тыс. руб.; на юрлиц – от 100 до 300 тыс. руб.

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В Кургане полицейские устраивают рейды по ночным барам, контролируя запрет властей

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Теги: бар, запрет



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