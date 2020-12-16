Кассационный суд отменил решение суда, признавшего недействующим постановление об изменении границ челябинского бора

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил решение второго апелляционного суда, признавшего недействующим постановление ЗСО об изменении границ Челябинского городского бора для строительства хирургического корпуса детской областной больницы. Дело направили на повторное рассмотрение, передает корреспондент Накануне.RU.

"ЗСО представило ещё одно дополнение, в котором указало, что апелляционная инстанция вышла за пределы исковых требований, отменив решение ЗСО по границам полностью. Прокуратура свою позицию по жалобе полностью не озвучила, сообщив лишь, что согласна с тем, что постановление полностью отменять нельзя. Кассационный суд совещался 20 минут и огласил свою позицию по жалобе — вернуть в апелляционный суд для повторного рассмотрения. Какие основания и что суд апелляционной инстанции нарушил, увидим только в тексте судебного акта", - сообщил юрист Владимир Казанцев.

Напомним, 26 декабря 2019 г. депутаты ЗСО утвердили изменения границ Челябинского городского бора. Согласно поправкам, из состава памятника природы исключается участок площадью в 4,2 гектара под строительство детского хирургического корпуса. При этом, как отмечается, под застройку попадает земельный участок площадью не более 1,5 га для самого корпуса, коммуникаций и подъездных путей. В новом корпусе больницы планируют разместить всю детскую хирургию, а также онкогематологический центр и отделение трансплантации органов и костного мозга. Объект включили в федеральный проект "Развитие детского здравоохранения", на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 4,5 млрд руб.

20 мая Челябинский областной суд отказал в удовлетворении иска заместителя председателя регионального отделения "Яблока" Андрея Талевлина, в котором он требовал отменить постановление ЗСО об изменении границ Челябинского городского бора для строительства хирургического корпуса детской областной больницы.

Экоактивисты обжаловали решение областного суда. Истцы просили признать постановление ЗСО в части изъятия территории памятника природы площадью 4,2321 га недействующим и противоречащим действующему законодательству.

В сентябре Второй апелляционный суд, рассмотрев апелляционную жалобу, отменила решение суда первой инстанции в указанной части и признала постановление ЗСО об утверждении границ Челябинского городского бора и его охранной зоны недействующим со дня его принятия.