16 Декабря 2020
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Экономика В России
Владимир Путин (2020) | Фото: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

Деньги есть! Предварительные итоги исполнения бюджета составили 80%

Из 23,8 трлн руб. расходов федерального бюджета за 11 месяцев оказалось востребованными всего 19 трлн (или 80,1% от плана), подсчитал Никита Кричевский, доктор экономических наук.

"Таким образом, "план" расходов на декабрь составляет 4,7 трлн руб. – и это крайне сложная задача, учитывая, что за последние пять лет декабрьские траты федерального бюджета при всем старании не получались выше 3,3 трлн", – отмечает Кричевский.

"Бюджетную лихорадку" по ускоренной процедуре траты федеральных средств из бюджета экономист прогнозирует прежде всего по двум статьям – "социальная политика" и "национальная экономика". Задача, учитывая оставшееся время в две недели, действительно предстоит нетривиальная – потратить и освоить предстоит по каждому направлению порядка 1 трлн руб.

"Еще где-то по 500-600 млрд руб. неизрасходованных средств относятся к разделам "национальная оборона", "национальная безопасность" и "общегосударственные вопросы". Даже по таким разделам, как образование и здравоохранение, показатели исполнения невысокие", – отмечает Кричевский и добавляет, что общие неизрасходованные средства в бюджете вполне сопоставимы с суммой, вроде бы "назначенной" ранее чиновниками для спасения экономики России из-за кризисных явлений в 2020 году.

"Так что зажимание расходов, которое лежит в основе из рук плохого исполнения планов по расходам – это, по сути, попытки лишить экономику тех средств, которые ей, вроде бы, предоставили для восстановления от кризиса", – резюмировал эксперт.

Ранее мы рассказывали об оценках критического состояния здравоохранения в стране и хроническом дефиците финансирования сферы медицины.

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Деньги есть! Предварительные итоги исполнения бюджета составили 80%

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Теги: Никита Кричевский, бюджет России, расходы, кризис



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